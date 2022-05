Vernissage de l’Exposition “Georgio BRUNACCI” du Cercle Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat, 7 mai 2022, Saint-Léonard-de-Noblat.

Rdv de 17h à 20h à la salle des Conférences. Entrée libre. Rens. : 05 55 56 01 93

Le Cercle de Saint-Léonard organise une exposition de Georgio Brunacci avec un vernissage le samedi 7 mai de 17h à 20h.

S’il vit en France depuis près de trente ans, son œuvre ne laisse aucun doute, Giorgio Brunacci est un Italien, et même un Romain. Dès l’enfance il est tombé en amour des madones qu’il pouvait admirer au musée du Vatican, à la Galleria Borghese ou tout simplement dans les églises, à deux pas de chez lui. Raphaël, Pietro della Francesca, Botticelli, pour ne citer qu’eux, l’ont inspiré et motivé.

Giorgio a donc commencé à peindre par fascination pour ces toiles qui s’égrènent sur tous les monuments de sa Rome natale.

Venu en Dordogne pour une saison de vendanges, il s’y est installé et a immédiatement exposé. Il s’est alors consacré à la peinture et à l’expérimentation dans le secret de son atelier ; chaque jour sur le chevalet remettant son ouvrage, il a acquis cette technique des superpositions qui fait l’admiration de bien de ses confrères.

Au rebours de la mode monomaniaque du sujet unique, les méandres de son imaginaire l’ont amené à revisiter toute la palette des thèmes classiques, des femmes aux natures silencieuses – ainsi que nomment les Italiens nos natures « mortes » –, vanités ou paysages. Et ne dérogeant pas à la tradition du pèlerinage pictural, il s’est mis récemment dans les pas des grands maîtres, voyant ainsi sa technique encore évoluer et ses sujets prendre un nouvel envol.

