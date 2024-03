Vernissage de l’exposition George BAYLOUNI Sancerre, samedi 6 avril 2024.

Vernissage de l’exposition George BAYLOUNI Sancerre Cher

George BAYLOUNI est entièrement voué à la peinture depuis plus de trente ans, il travaille depuis maintenant une dizaine d’années sur la question des civilisations moyen-orientales et leurs symboles allant de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Il a réalisé plusieurs projets à travers des expositions en Syrie, en France et à l’étranger. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Vernissage de l’exposition George BAYLOUNI Sancerre a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois