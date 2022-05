Vernissage de l’exposition Fernandino

2022-05-13 – 2022-05-13 EUR 0 0 Le Café Boissec accueille sa première exposition de peinture ! Pour l’occasion, c’est l’artiste Fernandino qui exposera ses réalisations entre nos murs durant trois semaines.

Artiste-peintre installé à Pomarez, Fernandino explore dans ses œuvres des univers variés : hommages aux grands classiques, recyclage de tout ce qui passe entre ses mains, esthétisme des rues déstructurées voire torturées… Ses inspirations, à la fois engagées, décalées et poétiques, se marient dans des compositions complexes aussi sombres que colorées.

Venez découvrir la patte de cet artiste aux créations denses et saisissantes.

