Vernissage de l’exposition « Fênetre » Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine en France Paris, jeudi 4 avril 2024.

Du 4 au 28 avril, le Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine en France accueillera l’exposition « Fênetre »​. Le projet réunit 23 artistes ukrainiens, originaires de diverses régions de l’Ukraine. Tous les œuvre ont été créés pendant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Dans le folklore et la tradition populaire, la fenêtre est souvent considérée comme une frontière entre les mondes, à travers laquelle la communication s’établit entre le monde vivant et mystérieux des ancêtres, des esprits et le monde de la magie. De plus, elle symbolise le lien entre le passé et le futur, incarnant ainsi les traditions et le patrimoine.

Les artistes d’exposition ont exploré le motif et la signification de la fenêtre tant comme image que comme métaphore à travers leurs peintures et leurs œuvres plastiques. Pour eux, une fenêtre représente l’espoir et un pas vers l’inconnu.

La fenêtre, telle que sa signification est dépeinte à travers plusieurs « hypostases figuratives », représente les vitres solitaires survivantes des immeubles de grande hauteur de Marioupol, à travers lesquelles leurs habitants ne regarderont plus jamais. Une fenêtre est semblable à un verre rose à travers lequel un enfant contemple une enfance difficile. Elle agit comme un miroir de l’âme, un « plafond de rêve » hors de portée. Une fenêtre est également comparable à un troisième œil ouvert à tout Ukrainien qui, malgré le « vent », reste ferme dans sa lutte pour rester chez lui ou tente de vivre sur le sol d’autrui.

Participants :

Yevhen Lysyk, Liubomyr Medvid, Andrii Mentukh, Mykola Molchan, Tamara Hridiaieva, Vitalii Myrgorodets, Yurii Verbovskyi, Artur Soletskyi, Yurii Smolskyi, Makar Moskaliuk, Anastasiia Vlasenko, Veronika Cherednychenko, Volodymyr Pydliak, Alisa Kovalchuk, Andrii Bokotei, Vasyl Yarych, Oleh Kapustiak, Volodymyr Ivanyshyn, Andrii Sahaidakovskyi, Uliana Yaroshevych, Mykhailo Bokotei, Maria Bashynska, Volodymyr Semkiv, Anna Lysyk

Commissaire d’exposition : Khrystyna Beregovska

L’exposition sera présentée du 5 au 28 avril 2024: Mardi | 12h-17h, Mercredi | 15h-18h, Jeudi | 14h-17h. L’exposition est organisée dans le cadre du projet artistique « Nous et le Monde » de la Fondation caritative de Kozytskyi, avec le soutien de l’ambassade d’Ukraine en France.

Centre culturel de l'ambassade d'Ukraine en France 22 Av. de Messine, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l'Europe Paris Île-de-France

