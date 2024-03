Vernissage de l’exposition Faisons Corps MAIF Social Club Paris, mercredi 3 avril 2024.

Vernissage de l’exposition Faisons Corps Le MAIF Social Club réalise un vernissage dédié aux enseignants et aux relais du champ social pour lancer sa nouvelle exposition, Faisons corps. Mercredi 3 avril, 16h00, 18h30 MAIF Social Club entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T16:00:00+02:00 – 2024-04-03T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

« Faisons corps » est l’invitation faite à 14 artistes de nous raconter LES corps, depuis l’intimité jusqu’à la capacité à créer du commun. Mettez vos sens en éveil, ils seront très sollicités…

Profitez d’une visite privilégiée de l’exposition avec les équipes de médiation pour pouvoir par la suite accompagner vos groupes. Découvrez la programmation destinée à tous les âges.

Echangez avec notre équipe sur toutes les propositions et partagez un moment convivial autour d’un cocktail.

MAIF Social Club 37 Rue de Turenne, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France 01 44 92 50 90 https://programmation.maifsocialclub.fr/ https://www.facebook.com/MaifSocialClub/ [{« type »: « link », « value »: « https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/vernissage-dedie-au-secteur-educatif-et-associatif-faisons-corps/ »}] Le MAIF Social Club, lieu gratuit pour toutes et tous, a à cœur d’accueillir tous les publics pour découvrir, s’émerveiller, échanger et débattre autour d’une nouvelle thématique tous les 6 mois. Notre programmation est conçue pour être appréhendée par tout un chacun, notamment par le biais de dispositifs de médiation adaptés autour de nos expositions.

art contemporain programmation