Vernissage de l'exposition "Exhumer le futur" La Kunsthalle Mulhouse, 9 juin 2022, Mulhouse.

La Kunsthalle Mulhouse, le jeudi 9 juin à 18:00

Assis sur une terre craquelée, [Maarten Vanden Eynde](https://www.maartenvandeneynde.com/) comble de plâtre les fissures du sol desséché d’un lac. _Restauration du lac de Montbel_ est un parfait prologue à l’exposition. Immergé dans son image, l’artiste intervient sur un phénomène climatique par un geste simple et dérisoire, une action à l’échelle humaine, ambitieuse mais délibérément vaine. Il restaure moins le lac qu’il ne met en évidence une catastrophe naturelle qui l’encercle et le dépasse. Avec cette œuvre, il pose le cadre d’un travail interrogatif, parfois spéculatif, sur le rôle et les conséquences de l’action humaine dans le fonctionnement du système terrestre. Au départ il y a une remise en question de l’idée du progrès, celui qui littéralement annonce une marche vers l’avant, un mieux, une amélioration, celui qui nous a collectivement menés au monde contemporain, et qui pour l’artiste est grandement responsable de l’état actuel du monde. Agent moteur des plus grands changements, le progrès n’a cessé de s’accélérer, en particulier à l’ère industrielle, jusqu’à totalement s’emballer ces dernières décennies. .. Commissariat d’exposition : Katerina Gregos et Sandrine Wymann. Mu.ZEE, Ostende (Belgique) est partenaire de l’exposition et a présenté le premier volet d’Exhumer le futur en 2021. L’exposition bénéficie du soutien de l’entreprise DMC.

Entrée libre et gratuite

L’exposition de Maarten Vanden Eynde interroge les liens étroits qui existent entre le modèle de croissance économique et le déclin de la Terre.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



2022-06-09T18:00:00 2022-06-09T20:00:00