Vernissage de l’exposition Épars Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Vernissage de l’exposition Épars Annecy, 10 février 2022, Annecy. Vernissage de l’exposition Épars place des Rhododendrons Le Mikado Espace d’art contemporain Annecy

2022-02-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-10 21:00:00 21:00:00 place des Rhododendrons Le Mikado Espace d’art contemporain

Annecy Haute-Savoie Annecy Épars rassemble Sabine Delahaut et Adel Bentounsi, deux lignes omniprésentes qui illustrent des questionnements sensibles sur le rôle de l’individu dans l’espace social. +33 4 50 57 56 55 http://www.lemikado.org/ place des Rhododendrons Le Mikado Espace d’art contemporain Annecy

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse place des Rhododendrons Le Mikado Espace d'art contemporain Ville Annecy lieuville place des Rhododendrons Le Mikado Espace d'art contemporain Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Vernissage de l’exposition Épars Annecy 2022-02-10 was last modified: by Vernissage de l’exposition Épars Annecy Annecy 10 février 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie