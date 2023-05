Vernissage de l’exposition « Effleurer le rêve » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Des œuvres tactiles et universelles… Venez découvrir lors de la soirée-vernissage de l’exposition, les œuvres du Nobuko Murakami! Venez admirer dans les espaces de la médiathèque les œuvres de l’artiste plasticienne japonaise Nobuko Murakami ! Vendredi 23 juin 2023 à partir de 19h Entrée libre 19h30 l’artiste nous explique son travail 19h40 elle nous fait une visite guidée de son exposition 20h30 lecture d’un texte choisi par ses soins L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque du 23 juin au 9 août 2023. Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

