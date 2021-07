Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Vernissage de l’exposition du Prix Francis Jammes Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vernissage de l’exposition du Prix Francis Jammes Vic-en-Bigorre, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Vic-en-Bigorre. Vernissage de l’exposition du Prix Francis Jammes 2021-07-23 18:00:00 – 2021-07-23 Mediathèque 1 Quai Rossignol

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre La médiathèque de Vic ouvrira ses portes en mode NOCTURNE. A 18H, se tiendra le vernissage de l’exposition sur le Prix Francis Jammes, avec une présentation des romans sélectionnés. Profitez-en ensuite pour lire et vous détendre dans les espaces de la médiathèque. Des jeux de société sont mis à la disposition des joueurs de 2 à 99 ans tout le long de l’été. Après un repas partagé, la soirée se poursuivra à 21H30 avec une projection en plein air dans le jardin de la médiathèque (film familial). +33 5 62 43 05 25 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

lieuville 43.38372#0.05127