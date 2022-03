Vernissage de l’exposition du Printemps des poètes Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Annecy Haute-Savoie Dans le cadre du Printemps des poètes 2022, la médiathèque Bonlieu vous invite au vernissage de l’exposition sur le thème de l’Éphémère. mediathequebonlieu@annecy.fr +33 4 50 33 87 00 https://bibliotheques.annecy.fr/ Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès Annecy

