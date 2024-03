Vernissage de l’exposition « D’or, d’argent, de bronze : une histoire de la médaille olympique » Monnaie de Paris Paris, mercredi 27 mars 2024.

En 2024, La Monnaie de Paris est résolument aux couleurs de l’Olympisme avec une nouvelle exposition temporaire intitulée « D’or, d’argent, de bronze : une histoire de la médaille olympique », installée au cœur des collections du 27 mars au 22 septembre 2024.

Le musée de la Monnaie se fait donc l’écho des XXXIIIe Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en proposant une offre éducative adaptée. Les enseignants et leurs élèves sont invités à célébrer le sport en découvrant l’histoire de la médaille olympique et ses étapes de fabrication.

Pour préparer leur venue au musée, une rencontre-vernissage, exclusivement destinée aux enseignants (premier degré et second degré), aura lieu le mercredi 27 mars à partir de 16h. Voici le déroulé prévu :

16h-17h : introduction à l’exposition et visite libre des espaces

17h-18h : moment convivial et échange avec les membres de l’équipe éducative du musée.

18h-21h : visite libre du musée et de l’exposition sur présentation du Pass éducation

Les enseignants inscrits pourront se présenter à l’heure de leur choix. Ils seront accueillis par l’équipe de médiation qui proposera une présentation des enjeux de l’exposition.

Inscription obligatoire en envoyant un mail à l’adresse suivante : mediation@monnaiedeparis.fr

