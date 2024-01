Vernissage de l’exposition Di[splayers] des diplômés et post-diplomés de l’ESAD Orléans Centre d’Art contemporain Les Tanneries Amilly, samedi 3 février 2024.

Vernissage de l’exposition Di[splayers] des diplômés et post-diplomés de l’ESAD Orléans Vernissage de l’exposition Di[splayers] des diplômés et post-diplomés de l’ESAD Orléans Samedi 3 février, 14h30 Centre d’Art contemporain Les Tanneries

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Samedi 3 février à partir de 14h30, Les Tanneries vous convie au vernissage de l’exposition collective Dis[players] qui présente, dans la Galerie Haute, 12 artistes diplômés et post-diplômés de l’École supérieure d’art et de design d’Orléans.

Plongée dans l’ombre, l’exposition offre une expérience immersive suggérant un territoire intimiste entre réalité et fiction, qui invite le visiteur à se faire tour à tour explorateur de territoires, archéologues des médias, enquêteur à la recherche de traces d’une civilisation révolue ou à venir.

Dis[players] met en scène diverses installations aux univers futuristes et rétrofuturistes marqués par la présence d’appareils, d’ordinateurs et de dispositifs techniques transformés et modifiés. Si certaines œuvres semblent tout droit sorties de récits de science-fiction, les univers proposés par les artistes s’appuient également sur ce qui nous entoure, à travers, par exemple, des expérimentations végétales et des appareils qui captent et enregistrent le réel.

Entre espace théâtral, chambre d’un logement et œuvre, l’exposition brouille ainsi les repères spatio-temporels classiques, et nous invite à nous questionner sur les conditions d’un vivre ensemble.

Visitez l’exposition du mercredi au dimanche. Gratuit et ouvert à toutes et tous.

visuel créé par quentin demaria pour l’esad orléans

Date et heures Samedi 3 février au dimanche 25 février, de 14h30 à 18h.

Lieu Les Tanneries Centre d’art contemporain 234, rue des Ponts 45200 AMILLY

Renseignements 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

Centre d’Art contemporain Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.lestanneries.fr »}]