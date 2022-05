Vernissage de l’exposition “DESSINE maintenant” Soulac-sur-Mer, 27 mai 2022, Soulac-sur-Mer.

Vernissage de l’exposition “DESSINE maintenant” Musée d’art et d’archéologie Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

2022-05-27 15:00:00 – 2022-05-27 18:00:00 Musée d’art et d’archéologie Avenue El Burgo de Osma

Soulac-sur-Mer Gironde Soulac-sur-Mer

Une exposition collective, le dessin au sens large. Ateliers, rencontres, performances !

Rencontre entre la ville de Soulac-sur-Mer, l’association SEA et le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, avec la volonté commune de rendre l’art contemporain accessible à toutes et à tous.

Rencontres entre des artistes qui ont des regards pluriels, des pratiques et des écritures différentes.

DESSINE MAINTENANT tisse des liens entre ces singularités, réunit en un espace et pour un temps, des œuvres qui ont toutes comme point commun le dessin, mais chacune leur manière.

Ils sont 18 artistes. Ils viennent d’ici ou d’ailleurs.

Certains ont été exposés au sein d’institutions de renom (Musée Guggenheim de Bilbao, Musée du Louvre, Villa Médicis, Biennale de Lyon, FRACs…).

Ils se sont vus décerner des prix (Drawing Now Paris, Prix de Paris, Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres…).

D’autres sont soutenus

Une exposition collective, le dessin au sens large. Ateliers, rencontres, performances !

Rencontre entre la ville de Soulac-sur-Mer, l’association SEA et le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, avec la volonté commune de rendre l’art contemporain accessible à toutes et à tous.

Rencontres entre des artistes qui ont des regards pluriels, des pratiques et des écritures différentes.

DESSINE MAINTENANT tisse des liens entre ces singularités, réunit en un espace et pour un temps, des œuvres qui ont toutes comme point commun le dessin, mais chacune leur manière.

Ils sont 18 artistes. Ils viennent d’ici ou d’ailleurs.

Certains ont été exposés au sein d’institutions de renom (Musée Guggenheim de Bilbao, Musée du Louvre, Villa Médicis, Biennale de Lyon, FRACs…).

Ils se sont vus décerner des prix (Drawing Now Paris, Prix de Paris, Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres…).

D’autres sont soutenus

+33 9 75 59 53 81

Une exposition collective, le dessin au sens large. Ateliers, rencontres, performances !

Rencontre entre la ville de Soulac-sur-Mer, l’association SEA et le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, avec la volonté commune de rendre l’art contemporain accessible à toutes et à tous.

Rencontres entre des artistes qui ont des regards pluriels, des pratiques et des écritures différentes.

DESSINE MAINTENANT tisse des liens entre ces singularités, réunit en un espace et pour un temps, des œuvres qui ont toutes comme point commun le dessin, mais chacune leur manière.

Ils sont 18 artistes. Ils viennent d’ici ou d’ailleurs.

Certains ont été exposés au sein d’institutions de renom (Musée Guggenheim de Bilbao, Musée du Louvre, Villa Médicis, Biennale de Lyon, FRACs…).

Ils se sont vus décerner des prix (Drawing Now Paris, Prix de Paris, Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres…).

D’autres sont soutenus

Musée d’art et d’archéologie Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-28 par