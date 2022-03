Vernissage de l’exposition « Des animaux qui font signe » de Guy Calamusa Aix-en-Provence, 27 mars 2022, Aix-en-Provence.

Vernissage de l’exposition « Des animaux qui font signe » de Guy Calamusa Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-27 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-27 13:30:00 13:30:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Des animaux peints. C’est depuis toujours semble-t-il, en tout cas depuis fort longtemps. Figures animales : elles prennent parfois tout un grand espace de paroi comme à Lascaux, ou s’animent en pétroglyphes sur de beaux rochers rouges là où vivaient les ancêtres des Amérindiens. Ailleurs, en les découvre, à force de regarder un tableau, presque cachées dans un coin de la toile peinte.



Des images réalistes ou qui se perdent en formes plus ou moins fantastiques dans les entrelacs d’une lettrine ou dans un décor mural de grotesque. Et les voilà, sans doute nourries autant de toute leur histoire peinte ou sculptée que du questionnement des humains (peurs ou sentiment d’énigmatiques proximités) qui vivent à la fois dans ces images et dans la compagnie de bêtes réelles… les voilà qui font signe, de façon quasi carnavalesque ou gentiment familière dans les dessins et peintures de Guy Calamusa. Ou si c’est le peintre qui fait signe ?



Tout bestiaire écrit ou peint parle surtout de notre inquiétude, de nos violences ou de nos hypocrisies, et bien rarement de réelle amitié (toujours empêtrée d’ailleurs dans nos préjugés et nos prétentieuses convictions) pour les animaux que nous côtoyons. C’est, je crois, ce que nous disent les figures animales de Guy Calamusa dans la fragilité plus ou moins défaite de leur dessin et de leurs couleurs, dans la force de leur fragilité. » – James Sacré



Guy Calamusa est d’origine sicilienne, il est né à Casablanca. Professeur de lettres, inspiré par l’Afrique, son travail nous raconte des histoires. Le peintre met en scène tout un bestiaire imaginaire. On y découvre de curieuses créatures difficilement identifiables mais dont le caractère animal reste indéniable.

La Fondation Saint-John Perse vous invite à l’occasion de la Biennale d’Art et Culture “Une 5ème saison” au vernissage de l’exposition « Des animaux qui font signe » de Guy Calamusa et la lecture de textes du poète James Sacré.

fondationsaintjohnperse@orange.fr +33 4 42 91 98 85 http://fondationsaintjohnperse.fr/

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

