Vernissage de l’exposition des 20 ans de Lasécu ! Lasécu, 10 décembre 2021, Lille.

Vernissage de l’exposition des 20 ans de Lasécu !

Lasécu, le vendredi 10 décembre à 18:30

L’équipe de Lasécu a le plaisir de vous accueillir pour le vernissage de l’exposition des 20 ans vendredi 10 décembre à partir de 18h30. Au programme de la soirée : restauration et bar vous seront proposés en fonction de l’actualité sanitaire, rencontre et échanges avec les artistes et les fondateurs. — Suite au vernissage, l’exposition des œuvres personnelles acquises par ses fondateurs ces 20 dernières années se poursuit du 11 décembre 2021 au 29 janvier 2022 . Les artistes exposés : Francine Auvrouin, Georg Baselitz, Beb-deum, Ben, Camille Bernier, Marie-Jo Betremieux, Sandrine Blin, Liu Bolin, Aurélien Bonnetaud, Marie Bouchacourt, François Boucq, Ingrid Bouttaz, Delphine Brunet, Édouard Buzon, Stéphanie Cailleau, Thierry Carrier, Yves Chaland, Chicken, Kim Creighton, Sarah D’haeyer, François Daumerie, Jean-Pierre Dausset, Benjamin Defossez, Thierry Derosier, Tôma Desbouvrie, Pierre- Alexis Deschamps, Myriam Dib, Jacob Diboum, Shana Dressler, Agnès Dubart, Sylvain Dubrunfaut, Antoine Duthoit, Auguste Foldi, André Franquin, Jean Giraud, Laura Gourmel, Nathalie Grall, Gronoff, Mathild Gros, Didier Hamey, Fabrice Harlé, Alexie Hilies, Philippe Hollevout, Humberto Hortega Villaseñor, Jiem, Jiem & Mary, JR, Ema Kawanago, Audrey Keller, William Kentridge, Paul Kichilov, La girafe (Collectif de), Luc Laly, Alain Lauras, Frédéric Lavaud, Luc leblanc, Jérémie Lenoir, Frédéric Levy-Hadida, Salifou Lindou, Alexis Lippstreu, Loustal, Didier Majewski, Dolores Marat, Rudy Marchal, Marie-Lor, Fred Martin, Alain Martinez, Annette Masquilier, Jean- Marc Melloni, Julie Merckling, Moebius, Katia Monaci, Eric Monbel, Jérémy Moncheaux, Monkey Bird, Muriel Moreau, Olivier Muzellec, Larry Nalorlman, Bill Namundja, Nanan, Fabrice Nzinzi, Yan Pei-Ming, Perlin Pinpin, Françoise Pétrovitch, Alex Rochereau, Georges Rousse, Nicolas Rousseau, Denis Rouvre, Shepard Fairey (Obey), Hadrien Tequi, François Tilly, Ludovique Tollitte, Turbo Comix, 36RECYCLAB, Valérie Vaubourg, Frank Wallerand, Wim van der Mey, Andy Warhol, Alain Winance, Sabien Witteman, Zaurel… — Exposition visible : Mercredi et jeudi de 14h à 18h Vendredi et samedi de 14h à 19h Lasécu 26 rue Bourjembois 59800 Lille T. 03 20 47 05 38 – [[contact@lasecu.org](mailto:contact@lasecu.org)](mailto:contact@lasecu.org) [www.lasecu.org](http://www.lasecu.org) – [www.artotheque-lasecu.org](http://www.artotheque-lasecu.org)

Evénement gratuit, présentation du pass sanitaire à l’entrée et port du masque obligatoire.

L’équipe de Lasécu vous accueille pour le vernissage de l’exposition des œuvres personnelles acquises par ses fondateurs ces 20 dernières années, le vendredi 10 décembre à partir de 18h30 !

Lasécu 26 rue Bourjembois 59800 Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:30:00 2021-12-10T22:00:00