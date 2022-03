Vernissage de l’exposition “De sucre et de sang” sur l’esclavage colonial Fonds documentaire Tissé métisse – Bâtiment “Ateliers et Chantiers de Nantes” Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

En parallèle de l’exposition qui donne à voir et à comprendre la vie quotidienne des esclaves via l’archéologie, il s’agit de donner à entendre la voix des dominés de l’histoire souvent contraints au silence, en proposant des lectures sur l’esclavage et en privilégiant les récits de vie et les témoignages d’esclavagisés. En présence de Bernard Michon, professeur d’histoire moderne à l’Université de Nantes. Lectures par des bénévoles de Mémoire de l’Outre-Mer, Le Dernier Spectateur et l’association des Antillais et Guyanais de Loire Atlantique. Vernissage et animation en partenariat avec la FAL 44 et Mémoire de l’Outre-Mer.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Sur présentation d’un passe sanitaire valide. Réservation conseillée

Fonds documentaire Tissé métisse – Bâtiment "Ateliers et Chantiers de Nantes" 2 bis boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00

