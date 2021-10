Collemiers Collemiers Collemiers, Yonne Vernissage de l’exposition de Sculfer Collemiers Collemiers Catégories d’évènement: Collemiers

Yonne

Vernissage de l’exposition de Sculfer Collemiers, 23 octobre 2021, Collemiers. Vernissage de l’exposition de Sculfer 2021-10-23 – 2021-10-23 Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière

Collemiers Yonne Collemiers Yonne EUR Sculfer exposera pendant un mois ses peintures et ses sculptures créées à partir de matériaux anciens, rouillés, cassés. Il forme et reforme la matière pour lui redonner une seconde vie.

Il sera au Bar'Ouf pour présenter ses œuvres samedi 23 octobre à 11h ! cafecollemiers@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: Collemiers, Yonne Autres Lieu Collemiers Adresse Bar'Ouf Café 8 Rue de la Vossière Ville Collemiers lieuville 48.15459#3.23155