Vernissage de l’exposition de photographies des Cueilleurs d’histoires Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont, samedi 18 mai 2024.

Vernissage de l’exposition de photographies des Cueilleurs d’histoires LES CUEILLEURS D’HISTOIRES Samedi 18 mai, 17h30 Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont Durée 1h.

LES CUEILLEURS D’HISTOIRES

Depuis 2017, nous réalisons des projets basés sur ce que chacun.e nous raconte afin de valoriser cette parole. Ecouter les mots, les histoires des autres, tenter de les démêler, de les comprendre, de leur donner corps, vie et sens, voici le projet porté par les Cueilleurs et Cueilleuses, parce que chacun.e d’entre nous est porteur.euse de mots, d’envies de partage, d’envies de se faire comprendre.

Venez découvrir les photographies réalisées par ce collectif lors du vernissage de leur exposition au musée au début de la soirée du 18 mai 2024.

Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont 48 rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie Le Musée de l'horlogerie est un pôle culturel unique en Normandie. Il retrace, le long d'un parcours de visite interactif et ludique, l'histoire de l'horlogerie et de la précision, savoir-faire original de la commune depuis le XVIIIe siècle. A travers les collections, les documents et l'atelier des horlogers, entrez dans l'univers de la mesure du temps.

Place de parking personne en situation de handicap moteur devant le musée, parking à proximité

