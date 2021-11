Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Vernissage de l’exposition de Pascale Hemery Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le dimanche 17 septembre 2017 à 17:00

Nivernaise d’adoption, Pascale Hémery entretient depuis longtemps des liens privilégiés avec la Ville de Nevers et la médiathèque Jean Jaurès. L’artiste graveur-e donne 16 gravures à la Ville de Nevers. Ce don exceptionnel sera présenté au public le dimanche 17 septembre à 17h afin de clôturer en beauté les journées européennes du patrimoine. Inspirée par de grandes villes européennes comme Madrid ou Berlin, Pascale Hémery s’attache aussi à révéler par ses œuvres graphiques la beauté de scènes empreintes d’une poésie du quotidien. Un vin d’honneur est offert à 17h en présence des élus.

Entrée libre

Médiathèque Jean Jaurès, 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2017-09-17T17:00:00 2017-09-17T18:00:00

