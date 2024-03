Vernissage de l’exposition de mars galerie l’éphémère Le Mans, jeudi 14 mars 2024.

Vernissage de l’exposition de mars galerie l’éphémère Le Mans Jeudi 14 mars, 18h00

Début : 2024-03-14 18:00

Fin : 2024-03-14 20:00

Exposition tout ce mois de mars​: en off des Photographiques, les photos de Natalia Rudychev et de Gaspar Païva et en regard des sculptures d’Amandine Granger et des créations textiles d’Olga Drouet.

Une expo sur les pleins et les vides et sur l’instant. ​

galerie l’éphémère 59 grande rue 72000 le Mans Le Mans 72000 Sarthe