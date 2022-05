Vernissage de l’exposition de Flore Bruic-Depes Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Vernissage de l’exposition de Flore Bruic-Depes Lacanau, 24 mai 2022, Lacanau. Vernissage de l’exposition de Flore Bruic-Depes Lacanau

2022-05-24 18:00:00 – 2022-05-24

Lacanau Gironde Lacanau Flore BRUIC-DEPES est née en Aquitaine.

Professeur à la retraite, passionnée de dessin et de peinture depuis son plus jeune âge. Découvrez ses oeuvres à l’Escoure du 11 au 23 mai de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30. Le vernissage aura lieu le 24 mai à 18h. Flore BRUIC-DEPES est née en Aquitaine.

Professeur à la retraite, passionnée de dessin et de peinture depuis son plus jeune âge. Découvrez ses oeuvres à l’Escoure du 11 au 23 mai de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30. Le vernissage aura lieu le 24 mai à 18h. +33 6 03 55 05 01 Flore BRUIC-DEPES est née en Aquitaine.

Professeur à la retraite, passionnée de dessin et de peinture depuis son plus jeune âge. Découvrez ses oeuvres à l’Escoure du 11 au 23 mai de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30. Le vernissage aura lieu le 24 mai à 18h. Lacanau

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Ville Lacanau lieuville Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Vernissage de l’exposition de Flore Bruic-Depes Lacanau 2022-05-24 was last modified: by Vernissage de l’exposition de Flore Bruic-Depes Lacanau Lacanau 24 mai 2022 Gironde Lacanau

Lacanau Gironde