Vernissage de l’exposition de Cathy Garcia Canalès Atelier-galerie William Montaudié Cahors, mardi 2 avril 2024.

Vernissage de l’exposition de Cathy Garcia Canalès Atelier-galerie William Montaudié Cahors Lot

L’atelier Galerie William Montaudié a le plaisir de vous convier au vernissage participatif de l’exposition de Cathy Garcia Canalès.

Cathy Garcia Canalès est artiste plasticienne et auteure.

Elle présentera des peintures, des collages, des dessins et des sculptures, nommées ‘Matériossages’, ainsi qu’une sélection de ses livres.

Elle vit et travaille à Saint Cirq Lapopie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 18:00:00

fin : 2024-04-02

Atelier-galerie William Montaudié 117 rue Georges Clemenceau

Cahors 46000 Lot Occitanie ag.william-montaudie@hotmail.com

L’événement Vernissage de l’exposition de Cathy Garcia Canalès Cahors a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot