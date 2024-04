Vernissage de l’exposition de Bruno Maitre / « Urbain Abstrait » En Plein Virage Queaux, samedi 25 mai 2024.

Vernissage de l’exposition de Bruno Maitre / « Urbain Abstrait » Ode à la couleur et à la texture, la collection « Urbain Abstrait » de Bruno Maitre nous plonge dans un univers onirique qui nous envoûte et nous transporte dans un imaginaire pénétrant. Samedi 25 mai, 18h00 En Plein Virage Entrée libre

« Autodidacte, la peinture est une passion avec laquelle je développe ma créativité. Mes tableaux sont la retranscription de mon imaginaire.

J’aime le mélange des couleurs et varier mes formats. Les villes futuristes, mes effets abstraits colorés et en mouvement feront travailler votre imagination.

Je suis toujours en quête de nouvelles techniques pour évoluer dans mes nouvelles toiles et vous permettre ainsi de rêver.

Je suis heureux de vous faire partager ma passion…

Évadez-vous en regardant mes toiles ! »

Bruno Maitre

+ d’infos sur Bruno Maitre :

Facebook

Instagram

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

