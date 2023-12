Vernissage de l’exposition d’Ava Fathi, artiste iranienne multidisciplinaire Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, 15 décembre 2023 19:00, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Vernissage de la prochaine exposition au Centre Paris Anim’ Montparnasse : Visages et Politique par Ava Fathi.

Née en Iran en 1986, Ava Fathi est une artiste multidisciplinaire,

ses deux supports de prédilection étant la peinture et la sculpture.

Après trois années d’études en graphisme et illustration à l’Université

des Arts de Téhéran, elle s’installe à Paris pour être diplômée des de

l’Ecole des Beaux-Arts en 2015.

S’inspirant de son expérience personnelle et de sa sensibilité exacerbée

par un environnement politique fort, elle crée une esthétique

dichotomique à travers deux techniques de représentation. Sa peinture

est variée, allant du paysage à la représentation animalière pour

arriver à son point d’orgue : le portrait. Au contraire, son travail sur

la pierre stéatite, calcaire ou le plâtre, est tout à fait abstrait.

Vous pourrez venir découvrir ses travaux du 7 décembre au 7 janvier au Centre Paris Anim’ Montparnasse.

Nous vous attendons nombreux au vernissage le 15 décembre à 19h.

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris

Contact : http://ca-montparnasse.paris/ +33143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/

Ninon Dabos, Canva et Ava Fathi