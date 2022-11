Vernissage de l’exposition d’aquarelles de Tatiana Lychko

2022-12-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-02 Découvrez les aquarelles de Tatiana Lychko.

Tatiana Lychko est originaire de Kiev en Ukraine. Elle est arrivée en France en mars dernier et a trouvé refuge avec son fils à Fécamp. Les premiers échanges avec Le Chat Pitre se sont faits autour des aquarelles avec quelques mots français et anglais. Quelques mois plus tard, les phrases se sont allongées. Toutes les aquarelles ont été réalisées au cours de cette année. Les aquarelles de Tatiana Lychko seront exposées dans la pièce des livres d’occasion à l’étage de la librairie, du 26 novembre au 29 janvier 2023. Vous êtes invités à la soutenir lors du vernissage du vendredi 2 décembre à partir de 17h dernière mise à jour : 2022-11-18 par

