Vernissage de l’exposition « Conversations » La Fabrique de la solidarité Paris, 6 juin 2023, Paris.

Du mardi 06 juin 2023 au vendredi 29 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugié·es , la Fabrique de la Solidarité inaugure l’exposition “Conversations” présentée par l’Atelier des artistes en exil.

L’exposition « Conversations » d’Abdul Saboor et Sara Farid

Du 6 juin au 29 septembre 2023, l’exposition

« Conversations » réunit deux artistes aux univers photographiques

différents, celui de l’artiste-photographe et journaliste Sara Farid

et celui d’Abdul Sadoor interprète et photographe, tous les deux

membres de l’Atelier des artistes en exil.

Leurs photographies représentent

des portraits de personnes exilées et réfugiées rencontrées au cours de leurs

parcours respectifs. Chaque portrait part d’une conversation avec la personne

photographiée.

Abdul Saboor

Abdul Saboor a voyagé en Europe, appareil photo en main, il photographie l’adversité et les

mauvais traitements auxquels sont régulièrement confronté·es les réfugié·es et

les migrant·es. Toujours dans une démarche documentaire, le photographe fait

les portraits des personnes qu’il rencontre, faisant leur connaissance, en les

mettant à l’aise devant l’objectif.

Sara Farid



Pendant son parcours Sara Farid a pu photographier la vie des

réfugié·es afghan·nes vivant au Pakistan. Pendant 5 ans, elle fait le portrait

d’Afghan·nes luttant pour trouver une vie stable et vivant dans des camps de

réfugié·es dans différentes villes du Pakistan, et dans l’impossibilité de

rentrer chez elles et eux à cause de la guerre et de la terreur des talibans.

La Fabrique de la solidarité 8 rue de la Banque 75002 Paris

