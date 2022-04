Vernissage de l’exposition collective épochè (ici) – Commissariat Sally Bonn Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Vernissage de l'exposition collective épochè (ici) – Commissariat Sally Bonn

Les Tanneries – Centre d'art contemporain, 2 avril 2022, Amilly.

Les Tanneries – Centre d’art contemporain, le samedi 2 avril à 15:30

Avec épochè (ici) Sally Bonn nous invite à faire l’expérience d’une suspension – du temps, du regard, du jugement. Dans leur singularité et leur multiplicité, les œuvres mises en dialogue sur l’ensemble des espaces du centre d’art et dans les salles d’expositions temporaires du musée Girodet participent à la cristallisation d’un étonnement primordial face au monde, à notre époque et aux catastrophes qu’ils contiennent en puissance. Avec les œuvres de Benjamin L. Aman, Joan Ayrton, Cécile Beau, Leïla Brett, Anne-Lise Broyer, Charlotte Charbonnel, Sépànd Danesh, Marina Gadonneix, Anne-Valérie Gasc, Agnès Geoffray, Anne-Louis Girodet, Marco Godinho, Amélie Lucas-Gary, Benoît Maire, Estefanía Peñafiel Loaiza, Aurélie Pétrel, Katja Schenker, Suspended spaces, Raphaël Tiberghien, Emmanuel Van der Meulen, Arnaud Vasseux et Virginie Yassef.

Avec épochè (ici) Sally Bonn nous invite à faire l'expérience d'une suspension – du temps, du regard, du jugement.

2022-04-02T15:30:00 2022-04-02T20:30:00

Les Tanneries - Centre d'art contemporain
234 Rue des Ponts, Amilly

