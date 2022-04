Vernissage de l’exposition collective ÉPOCHÈ (ICI) au Centre d’Art Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 2 avril 2022, Amilly.

Le 2 avril prochain à partir de 15h30, Les Tanneries – Centre d’art contemporain sont heureuses de vous inviter, en ouverture du 3è cycle de la sixième saison artistique DRAW LOOM, au vernissage de l’exposition collective : ÉPOCHÈ (ICI) Une proposition de la commissaire d’exposition invitée Sally Bonn sur tous les espaces du centre d’art, visible jusqu’au 29 mai 2022 et composée d’œuvres de Benjamin L. Aman, Joan Ayrton, Cécile Beau, Leïla Brett, Anne-Lise Broyer, Charlotte Charbonnel, Sépànd Danesh, Marina Gadonneix, Anne-Valérie Gasc, Agnès Geoffray, Anne-Louis Girodet, Marco Godinho, Amélie Lucas-Gary, Benoît Maire, Estefanía Peñafiel Loaiza, Aurélie Pétrel, Katja Schenker, Suspended spaces, Raphaël Tiberghien, Arnaud Vasseux, Emmanuel Van der Meulen, Virginie Yassef. L’exposition épochè (ici) bénéficie des contributions de deux collections particulières, Paris ; du FRAC Normandie Rouen et de la galerie Christophe Gaillard, Paris ; du Musée Girodet, Montargis ; ainsi que de la galerie Florence Loewy, Paris, dans le cadre des prêts respectifs des œuvres de Sépànd Danesh, Marina Gadonneix, Anne-Louis Girodet et Joan Ayrton. Elle a également bénéficié de la coopération des Services Techniques et de l’Espace Jean Vilar de la Ville d’Amilly, ainsi que des élèves des CAP Menuiserie/Installation et Maçonnerie de l’E.R.E.A. Simone Veil d’Amilly et de leurs enseignants référents dans le cadre de sa mise en œuvre. L’exposition se déploie aussi hors-les‑murs au Musée Girodet de Montargis et sera suivie d’épochè (maintenant), second volet présenté à la galerie Art-Cade de Marseille du 26 mai au 23 juillet 2022 ! Légende et crédits photos du visuel associé : Visuel officiel de l’exposition épochè Réalisé à partir du détail d’une œuvre d’Agnès Geoffray intitulée Le Funambule (2021) Courtesy de l’artiste

