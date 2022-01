Vernissage de l’Exposition CITY LOVE par LGM-1 Reims, 4 février 2022, Reims.

Dans le cadre de la programmation Écrin Galerie (Arts visuels), découvre l’artiste Rémois LGM-1 lors de sa soirée de vernissage le 04 février 2022 à La Petite Halle de Quartier Libre.

Son exposition s’étalera sur tout le mois de février.

Architecte en France et à l’étranger, l’activité d’illustration a toujours été une activité complémentaire enthousiaste qui s’est d’avantage révélée au cours d’une année passée au Cambodge.

Aujourd’hui résident à Reims, Julien Maillot alias LGM1 propose de capter l’ambiance et les émotions que créent en nous les bâtiments qui composent la ville et notre quotidien et d’en figer une interprétation.

A propos de l’exposition City Love :

La ville est architecture et l’espace entre. Là où naissent une partie des rêves, des espoirs, des émotions. Elle offre un cadre de possibles et rassemble.

Plus de la moitié des Hommes y habitent. Plus de la moitié des Hommes peut s’y aimer. City Love réinterprète certains bâtiments de la Citée des Sacres autour d’un thème qui nous rassemble et fait l’éloge de l’opportunité qu’offre la ville à l’existence de désir et d’amour.

https://julienmaillothm.wixsite.com/illustration

