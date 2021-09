Vernissage de l’exposition Centres de Martin Filhol et Mia Riotte La CLEF, 18 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Vernissage de l’exposition Centres de Martin Filhol et Mia Riotte

La CLEF, le samedi 18 septembre à 16:30

“Les centres sont des ancrages. Des images, des ressentis, des souvenirs figés, qui cristallisent des instants de complétude. Ils sont un moyen pour l’esprit de se retrouver et de se contenir. Ensemble ils forment la nuée de l’individualité, la somme des expériences vécues, comme une nébuleuse de repères intimes. En photographie c’est une lumière, une atmosphère, qui échappent a la volubilité de l’instant. Sur le papier les souvenirs s’incarnent et échappent a l’aspect faillible de la mémoire et du temps. En dessin, c’est cet esprit dense et sollicité qui se décharge et se libère. Il conserve plutôt que de jeter, sur le papier, donne à voir une intimité ingénue et jalouse.” * **Exposition du 6 au 23 septembre 2021** * **En savoir plus :** [**[nadege.nez@laclef.asso.fr](mailto:nadege.nez@laclef.asso.fr)**](mailto:nadege.nez@laclef.asso.fr) —————– LA CLEF FAIT SA RENTREE Le vernissage de Martin Filhol et Mia Riotte s’inscrit dans le cadre du “Warm’ Up” ! Le “Warm’ Up”, c’est quoi ? C’est la journée de lancement de la saison à La CLEF. Concerts en terrasse, visites guidées, brocante musicale, démos de danse, fresque participative, le “Warm Up” c’est l’occasion de découvrir La CLEF sous toutes ses formes. Plus d’infos : [[communication@laclef.asso.fr](mailto:communication@laclef.asso.fr)](mailto:communication@laclef.asso.fr) —————–

Entrée libre

2 jeunes artistes saint-germanois, accompagnés par La CLEF, présentent leur 1ère exposition personnelle

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



