Exposition de dessins, installation et vidéo des projets environnementaux de Shigeko Hirakawa. Sphère de gaz enveloppée d’une pellicule, la bulle évoque l’éphémère. Pourtant, d’immenses bulles “éternelles” existeraient dans l’univers. En astronomie, la Bulle de Hubble réconcilie les calculs sur les milliards d’années d’expansion de l’univers. Dans cette hypothèse, notre région de l’univers serait isolée dans une bulle où nous mesurerions différemment le taux d’expansion de l’univers. Sur la base de ces idées – séparation sphérique entre un intérieur et un extérieur – Shigeko Hirakawa a réalisé des installations de bulles. Des sphères, parfois grandes, parfois ovoïdes, contenant de l’air ambiant. Des sphères d’eau sur un bassin abondant d’eau de source. L’air et l’eau, les éléments vitaux, sont au centre de son travail.

