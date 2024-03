Vernissage de l’exposition Au lac Centre d’art image imatge Orthez, jeudi 7 mars 2024.

Vernissage de l’exposition Au lac Centre d’art image imatge Orthez Pyrénées-Atlantiques

En présence de l’artiste Safouane Ben Slama.

Entre juillet et août 2023, Safouane Ben Slama s’est rendu régulièrement au lac de Biron à Orthez. Il s’agissait pour lui de sonder une atmosphère générale et de capter ce qu’il peut y avoir de tendre ou de joyeux dans le réel ordinaire de nos existences. Le photographe s’est laissé guider par d’infimes éléments lumière du soleil sur les peaux, marques corporelles ou gestes d’affection, couleurs et détails vestimentaires, expressions de visages… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:00:00

fin : 2024-03-07

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vernissage de l’exposition Au lac Orthez a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Coeur de Béarn