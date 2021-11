Vernissage de l’exposition Arts de l’Islam. Un passé pour un présent Maison Folie Hospice d’Havré, 20 novembre 2021, Tourcoing.

Lors de cette inauguration, la danseuse Rana Gorgani , accompagnée du chanteur et musicien turque Zeki Ayad Çolas , présentera une pièce de danse soufie à 17h15 et 18h30. Le saxophoniste Mihai Pirvan apportera une note contemporaine à cette création artistique qui mêle tradition et modernité.Entre Orient et Occident, le pont se crée grâce à la musique qui porte la derviche dans un mouvement extatique. L’énergie de la transe explose comme un feu d’artifice haut en couleurs. La danse et la musique ouvrent les portes de la spiritualité et de la beauté des arts islamiques. L’exposition Arts de l’Islam. Un passé pour un présent aura lieu du samedi 20 novembre 2021 au dimanche 27 mars 2022 à la Maison Folie Hospice d’Havré. Elle est organisée et coproduite par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée du Louvre, avec le soutien de la ville de Tourcoing.

Gratuit

