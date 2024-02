VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « ART APÉRO » Cazouls-lès-Béziers, samedi 9 mars 2024.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « ART APÉRO » Cazouls-lès-Béziers Hérault

En cette période de l’année où nous célébrons la femme sous toutes ses formes, le Domaine Castan vous convie à une soirée de découverte artistique, de conversations inspirantes et de célébration de la diversité et de l’expression féminine. Laissez-vous charmer par une variété d’œuvres d’art uniques, allant de la peinture à la sculpture en passant par la photographie et bien plus encore. Chaque pièce raconte une histoire, capture une émotion et incarne la force et la beauté de la femme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

26B Avenue Jean Jaurès

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie Domainecastan@gmail.com

