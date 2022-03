VERNISSAGE DE L’EXPOSITION – ANIMAL’S & CO DE JOVER Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION – ANIMAL’S & CO DE JOVER Béziers, 8 mars 2022, Béziers. VERNISSAGE DE L’EXPOSITION – ANIMAL’S & CO DE JOVER Béziers

2022-03-08 18:30:00 – 2022-03-08

Béziers Hérault Jover est un artiste prolifique. Il passe du spray au dessin à la peinture sur toile avec aisance et customise aussi bien des objets que des meubles, des véhicules et d’autres supports originaux.

Pour l’occasion, WATTS UP!! Crew sera aux platines.

Entrée libre. Jover est un artiste prolifique. Il passe du spray au dessin à la peinture sur toile avec aisance et customise aussi bien des objets que des meubles, des véhicules et d’autres supports originaux.

Entrée libre. showroom@fleursdebitume.fr +33 6 09 69 26 73 https://fleursdebitume.com/ Jover est un artiste prolifique. Il passe du spray au dessin à la peinture sur toile avec aisance et customise aussi bien des objets que des meubles, des véhicules et d’autres supports originaux.

Pour l’occasion, WATTS UP!! Crew sera aux platines.

Entrée libre. JOVER fleurs de bitume

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION – ANIMAL’S & CO DE JOVER Béziers 2022-03-08 was last modified: by VERNISSAGE DE L’EXPOSITION – ANIMAL’S & CO DE JOVER Béziers Béziers 8 mars 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault