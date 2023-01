Vernissage de la nouvelle exposition du Bleuet : « Au bord du chemin » du peintre chinois Ji Dahai Banon Banon Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon Banon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2023-02-25 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-25 12:00:00 12:00:00

Alpes-de-Haute-Provence Banon Héritier d’un art chinois traditionnel, il aime peindre l’aube et la rosée, la montagne, les arbres… L’exposition se fera autour de ses deux livres : « Herbes au bord du chemin » (2022) et « Arbres » (2019), en partenariat avec les éditions Picquier. lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 https://www.lebleuet.fr/ Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

