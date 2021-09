Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : De la matière à l’esprit Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville, le samedi 11 septembre à 18:30

### Installation olfactive multisensorielle de Pierre Bénard Dans le cadre de l’événement Respirez ! L’atmosphère terrestre est l’air que nous respirons et que nous parfumons. A partir d’extraits naturels, de matières natives, Pierre Bénard offre ici un voyage sensoriel. Sculpter la matière, la transformer pour en extraire sa plus belle essence, est un art. **Avec la participation de** Nicolas Sénégas, photographe **Performance sonore** Matthieu Gastaldi **Exposition du vendredi 10 septembre au samedi 27 novembre. Visites commentées gratuites sur réservation** Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-09-11T18:30:00 2021-09-11T23:59:00

