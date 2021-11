Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Vernissage de « La box du 19 » Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Vernissage de « La box du 19 » Montbéliard, 26 novembre 2021, Montbéliard. Vernissage de « La box du 19 » Montbéliard

2021-11-26 – 2021-11-26

Montbéliard Doubs > Vernissage de « La Box du 19 » à 18h30. Charlotte Denamur

Bluettes

Une œuvre inédite produite à l’occasion des Lumières de Noël. +33 3 81 94 43 58 http://www.le19crac.com/ > Vernissage de « La Box du 19 » à 18h30. Charlotte Denamur

Bluettes

Une œuvre inédite produite à l’occasion des Lumières de Noël. Montbéliard

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Ville Montbéliard lieuville Montbéliard