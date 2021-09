Genève AMR / Sud des Alpes Genève Vernissage de l’ expo d’affiches AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le lundi 20 septembre à 17:00

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 40 éditions, 40 affiches. Nous vous invitons à une verrée entre 17h et 19h30. Pour marquer la 40e édition, les 40 affiches des 40 AMR JAZZ FESTIVALS ont été sorties des archives et viendront habiller les murs de la maison ! Voici venir une belle exposition avec entre autres celles de Georges Schwitzgebel, Niklaus Troxler, Eric Jeanmonod, Sylvie Wibaut, et bien d’autres. Rien de moins que 26 artistes ! L’ exposition sera présente jusqu’à fin 2021 au moins.

Gratuit

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T17:00:00 2021-09-20T18:00:00

