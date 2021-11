Bourges Bourges Bourges, Cher Vernissage de Dressless, peintures de Gilles Teboul Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Vernissage de Dressless, peintures de Gilles Teboul Bourges, 13 novembre 2021

2021-11-13 16:00:00 – 2021-12-18 19:00:00

Dans cette exposition Gilles Teboul présente DRESSLESS, une nouvelle série expérimentale de monochromes. La peinture, vrai et authentique sujet du tableau, devient enfin elle-même, elle se montre nue, à l'état pur, sans autre support qu'elle-même. Elle tient toute seule, physiquement et esthétiquement Vernissage le samedi 13 novembre à partir de 18h. Exposition visible en permanence de la rue +33 6 74 40 88 92

Bourges

