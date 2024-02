Vernissage d’Ash Love (PRISMES) Collège Rosa Bonheur Bruges, mercredi 14 février 2024.

Vernissage d’Ash Love (PRISMES) Mercredi 14 février 2024 Mercredi 14 février, 16h00 Collège Rosa Bonheur Entrée libre

À Bruges, Ash Love s’est intéressé à la manière dont un vœu prend vie à travers l’objet du porte bonheur et à comment un symbole (le cœur, le trèfle, les astres, la clé ou encore une date) trouve une résonance magique et superstitieuse en chacun et chacune de manière singulière. Cette résonance émane parfois d’une histoire commune (la clé de Sainte Quitterie ayant le pouvoir de guérir les malades de la rage, emblème de la ville de Bruges), d’un objet du quotidien, universel (la clé de chez soi) ou relève d’autres fois encore d’une chose beaucoup plus intime, personnelle.

Depuis quelques mois, Ash Love invite les brugeaises et les brugeais à formuler des vœux en confectionnant des talismans, pendentifs aux couleurs et perles symboliques. Ces éléments feront ensuite partie des œuvres exposées dans le quartier du Tasta entre février et mars 2024. Parle-moi / Parle-moi / Parle-moi / (de ton cœur) rassemblera dans l’espace public des multitudes de rêves, aux intimités anonymes, accrochés en masse sur ces œuvres gardiennes.

L’oeuvre sera visible jusqu’au 31 mars 2024

Collège Rosa Bonheur 57 rue Jean Claudeville Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine

