Vernissage dansé – Festival La Movida Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Vernissage dansé – Festival La Movida Valence, 22 avril 2022, Valence. Vernissage dansé – Festival La Movida Médiathèque François Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence

2022-04-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-22 Médiathèque François Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg

Valence Drôme Vernissage dansé. Représentation de l’école Flamenco la Triana, dirigée par la professeure et chorégraphe Coralie Cazorla. Médiathèque François Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Médiathèque François Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Ville Valence lieuville Médiathèque François Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Vernissage dansé – Festival La Movida Valence 2022-04-22 was last modified: by Vernissage dansé – Festival La Movida Valence Valence 22 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme