### Dans le cadre de l’événement Respirez ! **Stéphane Dubois** Des oeuvres abstraites expriment activement des symboles issus de la nature et de la vie. Elles honorent de façon essentielle notre « cosmos intérieur », là où le souffle rencontrant la matière devient couleur. Des peintures énergétiques se donnent à voir et aussi à sentir corporellement, dans de subtiles animations de l’espace alentour. **En lien avec l’exposition, création d’une oeuvre mer. 22 sept. – 15h et jeu. 23 sept. 18h ** Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

