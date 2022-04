Vernissage “Cosmopolitiques” + DJ Set Buropolis, 16 avril 2022, Marseille.

Vernissage “Cosmopolitiques” + DJ Set

Buropolis, le samedi 16 avril à 18:00

L’exposition “Cosmopolitiques” ouvre ses portes le 15 avril ! AU PROGRAMME Vernissage à Buropolis, 18h – 21h Ouverture de l’exposition en présence des commissaires, des artistes, et de boissons alcoolisées ou non @ Buropolis, 9ème étage, Plateau Artist-run space 343 Bd Romain Rolland, Marseille 9e After à La Mer Veilleuse, 22h – 2h DJ Set electro de l’espace par l’artiste Juliette Chartier (aka DJ Sport 2000) + Boylucky en special guest @ La Mer Veilleuse, 18 Pl. Notre Dame du Mont, Marseille 6e EXPOSITION du 15 avril au 14 mai “Cosmopolitiques” regroupe huit projets artistiques autour des enjeux posés par l’appropriation et l’exploitation du cosmos dans l’actuelle course effrénée à la conquête capitaliste de l’espace. Avec les artistes : Juliette Chartier, Stefan Eichhorn, Audrey et Maxime Jean-Baptiste, Adriana Knouf, Nonhuman Nonsense, Quadrature, Marina Smorodinova Une exposition du collectif Polynome

Buropolis 343 boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



