Dans le monde d’Hubert Crevoisier (Suisse, 1963), on trouve le verre, la couleur et l’espace. Ses installations, formelles mais jamais rigides, dévoilent avec justesse, sensibilité et pudeur la palette de son monde intense. Baignés par la lumière zénithale des salles d’exposition, ses monolithes et briques de verre nous ouvrent un univers poétique, vibrant, bienfaisant. Quant au plasticien Alexandre Joly, il choisit le vase – l’un des récipients les plus courants de la céramique utilitaire – comme terrain d’exploration artistique avec les 2990 exemplaires que comptent les collections du Musée Ariana. Il en a sélectionné quelques fleurons orientaux et s’est employé, par des jeux de miroirs, à multiplier leur présence.

CHF 0.-

Hubert Crevoisier. Je suis bleu, je suis jaune, je suis verre… et je vois rouge ! ET Alexandre Joly. Vases communicants Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T20:30:00

