Vernissage “COMBO COMBO No.4” Studio Camoufleur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vernissage “COMBO COMBO No.4” Studio Camoufleur, 3 mars 2022, Lille. Vernissage “COMBO COMBO No.4”

du jeudi 3 mars au dimanche 6 mars à Studio Camoufleur

Huit designers et studios de design graphiques locaux, nationaux et internationaux se prêtent au jeu de la recombinaison de leur affiche conçue pour l’occasion dans un dispositif scénographique. Avec Atelier Bien-Vu (FR), G R G (FR), Ines Cox (BE), Martyna Wędzicka (PL), Mathias Schweizer (FR), Specht Studio (BE), Surfaces Studio (FR), Virgile Laguin (FR). Impression en sérigraphie par Lézard Graphique. Combo Combo revient pour une quatrième édition et une nouvelle sélection de designers graphiques internationaux, nationaux et régionaux. Studio Camoufleur 37 rue Aristote Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T19:00:00 2022-03-03T23:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Studio Camoufleur Adresse 37 rue Aristote Ville Lille lieuville Studio Camoufleur Lille Departement Nord

Studio Camoufleur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Vernissage “COMBO COMBO No.4” Studio Camoufleur 2022-03-03 was last modified: by Vernissage “COMBO COMBO No.4” Studio Camoufleur Studio Camoufleur 3 mars 2022 lille Studio Camoufleur Lille

Lille Nord