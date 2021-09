Berrien Berrien Berrien, Finistère Vernissage collectif Berrien Berrien Catégories d’évènement: Berrien

Vernissage collectif Berrien, 4 septembre 2021, Berrien. Vernissage collectif 2021-09-04 18:00:00 – 2021-09-03

Berrien Finistère Berrien À 18h à la médiathèque, vernissage collectif des artistes qui ont exposé depuis janvier et découverte de la nouvelle exposition de Cyril Deleau (photographe), intitulée « Paysages bretons », visible du 4 au 29 septembre.

Accès sur présentation du pass sanitaire.

