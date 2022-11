Vernissage CMN Radioscopie d’un monde ouvrier Cherbourg-en-Cotentin, 16 novembre 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

109 Avenue des Prairies Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

2022-11-16 – 2022-11-16

Vernissage de l’exposition « CMN Radioscopie d’un monde ouvrier ».

L’exposition est l’aboutissement d’un travail mené en résidence par le vidéaste et photographe Colas Isnard et en collaboration avec des élèves du lycée Alexis-de-Tocqueville autour des Constructions mécaniques de Normandie (CMN), chantier naval fondé après-guerre par Félix Amiot à Cherbourg. Elle est le fruit d’une déambulation photographique et sonore, glanage de voix et de visages, pour explorer ce lieu et comprendre sa place dans le territoire.

Projet mené par Le Point du Jour, centre d’art / éditeur, et le lycée Alexis-de-Tocqueville.

Dans le cadre des jumelages-résidences d’artistes, dispositif annuel partenarial en éducation artistique et culturelle conduits par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, le Rectorat de l’académie de Normandie, les directions des services départementaux de l’Éducation nationale, et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie, en partenariat avec les départements.

Avec le soutien des Constructions mécaniques de Normandie et de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.

infos@lepointdujour.eu http://lepointdujour.eu/

