VERNISSAGE Cartes postales du Levant Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VERNISSAGE Cartes postales du Levant Espace Bonnefoy, 4 juin 2022, Toulouse. VERNISSAGE Cartes postales du Levant

Espace Bonnefoy, le samedi 4 juin à 18:30

Exposition ———- **Photographie** **Juliette Mas** **Dans le cadre du Festival MAP** Décembre 2018, Pétra, Jordanie. La photographe Juliette Mas décide de réaliser ses propres cartes postales. Cet objet populaire, promesse d’un imaginaire fantasmé est-il voué à disparaître ? Son travail se poursuit au Liban, à Tripoli et à Beyrouth, où elle documente ces villes, en questionnant ses privilèges et les raisons de sa présence au Moyen-Orient. **Du sam. 4 au sam. 25 juin** **Mer. 8 juin – 16h** visite commentée avec l’artiste Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T18:30:00 2022-06-04T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Bonnefoy Adresse 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Bonnefoy Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VERNISSAGE Cartes postales du Levant Espace Bonnefoy 2022-06-04 was last modified: by VERNISSAGE Cartes postales du Levant Espace Bonnefoy Espace Bonnefoy 4 juin 2022 Espace Bonnefoy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne