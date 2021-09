Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Caresser le ciel Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! Plus de 400 enfants et jeunes toulousains ont participé à une expérimentation collective, impulsée par le Centre culturel Saint-Cyprien, visant à tisser les liens, redonner espoir, perpétuer la pratique artistique dans une période de crise. Bondir, s’envoler, caresser le ciel… Modèle puis photographe, chacun a exprimé sa vision de la liberté, par le biais d’un procédé photographique alternatif, le cyanotype. **Exposition présentée dans la ville sur des supports en grand format.** Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

